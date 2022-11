DGS confirma: 4.ª dose da vacina contra a Covid-19 alargada a pessoas com 50 anos

“É uma vez mais uma reunião com peritos que nos vão dar informação sobre a situação internacional e a situação nacional da pandemia e sobre os dados de monitorização que nós temos até agora”, explicou o ministro Manuel Pizarro.

Esta sexta-feira decorre uma reunião de peritos no Infarmed para fazer um ponto de situação da Covid-19.

Com os casos de gripe e outros vírus respiratórios a chegarem mais cedo, admite que gostaria de ter mais pessoas com 80 anos vacinadas. Nesta altura, a taxa de vacinação acima dos 80 anos é de 68%.

Nestas declarações assume que o parecer está feito. “A norma vai sair nas próximas horas e, depois, é a logística que decide os agendamentos em função, também, da percentagem de pessoas que já foi agendada e vacinada nas outras faixas etárias. Será para os próximos dias, de acordo com o que a equipa da logística decidir, em função também da vacinação que está neste momento a acontecer”, esclarece.

Portugal registou mais internamentos e mortes por Covid-19 na semana entre 25 e 31 de outubro. Já o número de novos casos baixou, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Naquele período foram confirmados 5.920 novos casos de Covid-19, menos 1.736 do que na semana anterior.

O número de pessoas internadas nos hospitais era de 525, mais 47, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos (UCI).

Entre 25 e 31 de outubro, morreram 53 pessoas com Covid-19, mais seis do que na semana anterior.

O índice de transmissibilidade (Rt) estava nos 0,87 e a incidência era de 57 casos por 100 mil habitantes.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo registou 2.300 casos entre 25 e 31 de outubro, menos 210 do que no período anterior, e 19 óbitos, menos quatro.

A região Centro contabilizou 823 casos (menos 1.261) e 13 mortes (mais seis) e o Norte totalizou 1.440 casos de infeção (menos 207) e 12 mortes (menos três).

No Alentejo foram registados 292 casos positivos (mais 25) e seis óbitos (mais cinco) e no Algarve verificaram-se 220 infeções pelo SARS-CoV-2 (menos 85) e uma morte (mais uma).

Quanto às regiões autónomas, os Açores tiveram 247 novos contágios nos últimos sete dias (menos dois) e nenhuma morte, enquanto a Madeira registou 598 casos nesse período (mais quatro) e dois óbitos (mais um), de acordo com os dados da DGS.

Segundo o relatório, a faixa etária entre os 60 e os 69 anos foi a que apresentou maior número de casos a sete dias (1.151), seguindo-se a das pessoas entre os 70 e os 79 anos (912), enquanto os jovens dos 10 aos 19 anos foram o grupo com menos infeções nesta semana (188).

[notícia atualizada com as declarações de Graça Freitas]