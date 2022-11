Covid-19. Regresso das máscaras deve ser equacionado com aumento de casos

O virologista Paulo Paixão avisa ser “inevitável” um aumento do número de casos de Covid-19 no país com o aproximar do inverno e das reuniões familiares, por altura do Natal.

O Governo vai voltar a ouvir os peritos no Infarmed, numa reunião marcada para esta sexta-feira. O objetivo é avaliar a situação e monitorizar o que está a ser feito, numa altura em que os internamentos por infeção do novo coronavírus têm vindo a aumentar.

À Renascença, o virologista considera que um encontro, nesta altura, deve servir para equacionar “algumas medidas de prevenção, mas nada de muito radicais”. Ainda assim, diz que em cima da mesa poderá estar “a utilização de máscaras nos transportes públicos”.

Este professor na Nova Medical School, em Lisboa, fala de uma medida “simples e fundamental para quando e se houver um aumento” de casos.

Reconhece que, nesta altura, não pensa no regresso das máscaras nas escolas, um assunto que considera ser “muito mais discutível”.

Vacinar maiores de 50? Deve arrancar o mais depressa possível

O especialista não tem dúvidas que se vai assistir a um aumento de casos e lembra que “daqui a pouco estamos na altura do Natal, que para além das questões climatéricas”, traz as reuniões familiares “que podem levar a um acréscimo de infeções”.

Por isso, afirma que “tem toda a lógica” alargar a vacinação contra a Covid-19 a pessoas com mais de 50 anos.

É “uma boa medida” que deveria arrancar o mais depressa possível.