Barco de patrulhamento da GNR furtado em porto de Vila Real de Santo António

Um barco patrulha da GNR foi furtado esta quarta-feira do cais da Unidade de Controlo Costeiro, no porto de pesca de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, anunciou aquela força militar.

“O furto terá ocorrido entre as 06h00 e as 07h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima desta Unidade desempenhavam uma ação de patrulha no rio Guadiana”, adianta a GNR em comunicado.

De acordo com as autoridades, trata-se de “uma embarcação de alta velocidade (EAV) (semirrígida), denominada ‘Alcoutim’, de dez metros de cumprimento”.

“A embarcação EAV ‘Alcoutim’ encontrava-se atracada no cais à hora de saída da patrulha”, lembram.

A GNR refere ainda que foram iniciadas diligências para localizar a embarcação, com a ajuda da Guardia Civil, de Espanha, mas sem sucesso até ao momento.

“(…) O cais onde a embarcação se encontrava atracada estava fechado e vedado ao público, sendo de uso exclusivo dos militares da Guarda, permitindo apenas o acesso por via marítima, pelo porto de pesca”, lembra a força militar.

Os factos foram reportados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, é acrescentado.