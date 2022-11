Associação sindical da PSP diz que "faz todo sentido manter-se" manifestação de dia 24

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) considera que "faz todo o sentido manter-se" a manifestação do dia 24, sendo apenas cancelada caso a tutela apresente uma proposta “bastante considerável tendo em conta a realidade”.

“A manifestação faz todo o sentido manter-se apesar de estarmos disponíveis para anular a manifestação se o ministro apresentar uma proposta bastante considerável tendo em conta a realidade. Está nas mãos do ministro também responder a estas exigências e reivindicações”, disse o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final de uma reunião com o ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro e a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, reuniram-se hoje com as estruturas socioprofissionais da Guarda Nacional Republicana (GNR) e sindicatos da Polícia de Segurança Pública no âmbito da negociação coletiva sobre valorização salarial nas forças de segurança.

Paulo Santos sublinhou que a manifestação agendada pela ASPP para o dia 24 de novembro “não se resume a questões da tabela salarial”, tendo outras razões, como o envelhecimento do efetivo, pré-aposentação, higiene e saúde e trabalho suplementar.

O presidente do maior sindicato da PSP ressalvou que “há espaço para estar na rua com as lutas” dos polícias e “para estar ao mesmo tempo nas negociações” com o Governo.