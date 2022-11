Ambulâncias do INEM do Algarve paralisadas pelo menos até à meia-noite

As seis ambulâncias de emergência médica do Algarve continuam paralisadas pelo menos até às 00h00 de sexta-feira, confirmou à Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), dizendo que “as escalas estão vazias”.

Trata-se das viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Portimão, Olhão, Quarteira (2) e Alcantarilha.

“(…) As escalas estão vazias, portanto, não podemos dizer que sejam por greve, até porque antes já havia bastantes dificuldades e ambulâncias paradas. Será mais um reflexo da escassez de técnicos da região do Algarve do que propriamente da greve”, disse Rui Lázaro.

De acordo com o dirigente do STEPH, as ambulâncias vão continuar sem sair “pelo menos até há meia-noite”, reforçando que “não estava prevista nenhuma alteração”.

“No Algarve, os técnicos de emergência pré-hospitalar – a maior parte deles – já excederam o limite das horas extraordinárias. Nem não quisessem fazer greve estavam praticamente obrigados a não trabalhar por ter excedido o limite”, salientou.

No entanto, pelas 22h00, Rui Lázaro lembrou que a ambulância de suporte imediato de vida de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo, “está encerrada até às 08h00 de sexta-feira por motivo de greve”.