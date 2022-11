Viana do Castelo. Detida por gastar 45 mil euros com cartão que roubou a idosa de lar

A PSP de Viana do Castelo deteve uma mulher que furtou o cartão de crédito de uma idosa residente num lar da cidade, fazendo compras num valor superior a 45 mil euros.

Em comunicado enviado às redações, o Comando Distrital da PSP de Viana do Castelo adiantou que a mulher de 32 anos foi detida, na segunda-feira, "quando se preparava para, através do mesmo meio ilícito, consumar o negócio de um veículo automóvel".

A PSP conseguiu "recuperar 11.600,00 euros em numerário e cerca de 6.000,00 euros em diverso material adquirido com abuso de cartão de crédito furtado" à idosa, a residir num lar da cidade.

Segundo a PSP, no decurso da operação realizada na segunda-feira, os polícias da primeira esquadra territorial de Viana do Castelo, "após deslocação a um lar da cidade para registo da ocorrência, constataram a utilização indevida de cartão multibanco furtado, causando prejuízo de mais de 45.000,00 euros a um utente daquela instituição, particularmente, indefesa em razão da idade e de saúde".

A mulher de 32 anos foi detida, na segunda-feira, às 15h00, depois de efetuadas "algumas diligências policiais" que permitiram "identificar a suspeita do crime".

A PSP efetuou ainda "uma busca domiciliária", na cidade, que permitiu a "apreensão de diversos equipamentos informáticos, telefónico e de vestuário", tendo "adotado medidas cautelares no sentido de, no decurso do inquérito crime a cargo deste Comando, recuperar cerca de 20 mil euros em pagamentos de serviços". .

A suspeita foi constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência.