Universidade de Lisboa abre nova Escola de Pós-Graduação para formar adultos

A Escola de Pós-Graduação é a mais recente estrutura de formação da Universidade de Lisboa (ULisboa-EPG). Trata-se de um instituto virtual, que reúne as 18 escolas da universidade, com as suas várias áreas de investigação e conhecimento e com a missão de promover a formação ao longo da vida. A ULisboa-EPG organiza-se como espaço transversal de formação, em que a complementaridade de saberes e a otimização das redes existentes ao nível das diferentes escolas da universidade criam sinergias, entre si e com outras entidades públicas e privadas. Para o vice-reitor da Universidade de Lisboa, João Peixoto, trata-se de abrir uma oportunidade "numa área que não tem sido privilegiada no ensino superior português". À Renascença, João Peixoto diz que a ideia é permitir aos trabalhadores "melhorar níveis de conhecimento" ao mesmo tempo que podem "valorizar-se profissionalmente". Com estas novas formações, abre-se também a porta à possibilidade de "reciclar quem está no mercado de trabalho e queira mudar de funções", acrescenta. Estão disponíveis mais de 160 cursos, agrupados em nove áreas distintas: Agricultura, Ciências Veterinárias

Recursos Naturais, Ambiente e Energia

Humanidades, Artes e Cultura

Ciências Sociais, Ciências Empresariais e Direito

Educação e Formação

Saúde e Ciências do Desporto

Ciência de Dados, Tecnologias de Informação e Transição Digital

Engenharia, Tecnologias e Industrialização

Território, Urbanismo e Arquitetura

Os cursos encontram-se agrupados em três graus de profundidade distintos - formação básica, atualização/requalificação e formação/complemento especializado –, daí dependendo o valor de propina, que pode oscilar entre os 100 e os 2.500 euros. Já a duração do curso pode variar entre as 28 e as 1680 horas.

João Peixoto esclarece ainda que estas pós-graduações não conferem grau: "não estamos a falar de licenciaturas, mestrados ou doutoramentos". Contudo, garantem créditos, ou seja, as pessoas podem continuar a aprendizagem e capitalizar créditos. O vice-reitor da UL diz que "são formações muito práticas e mais flexíveis do que todas as outras".