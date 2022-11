Terminal da Rede Expressos no Porto muda-se para a Campanhã

A operação da Rede Expressos no Porto passará, em 22 de novembro, para o terminal de Campanhã, anunciou esta quarta-feira a transportadora, revelando que após aquele dia já não será possível comprar bilhetes para o Campo 24 de Agosto.

"A partir do dia 22 de novembro de 2022, todos os serviços de transporte expresso afetos ao Terminal Campo 24 de Agosto passarão para o Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), no Porto", pode ler-se num comunicado da rodoviária publicado hoje na rede social Facebook.

A Rede Expressos acrescenta que "já não é possível comprar bilhetes com viagens a ser efetuadas a partir do dia 22 de novembro, com ida/regresso para o Terminal Campo 24 de Agosto".

A rodoviária Rede Expressos iniciou, em 1 de agosto, a sua operação no Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), no Porto, com 10 frequências diárias para destinos no Norte do país e para Lisboa, disse à Lusa fonte oficial da transportadora.

A Lusa contactou hoje a Transdev sobre o futuro do terminal do Campo 24 de Agosto, que é utilizado por mais operadoras, e aguarda resposta.

No dia 21 de outubro, a Transdev, dona do terminal de autocarros do Campo 24 de Agosto, no Porto, disse à Lusa que anunciaria "em breve" mudanças à operação no local, referindo-se a "alterações que terão lugar dentro de poucas semanas".

A Lusa questionou também para quando estaria previsto o possível encerramento, para onde seria direcionado o tráfego de autocarros do terminal, se o novo Terminal Intermodal de Campanhã seria uma hipótese para acolher os serviços e quais os motivos do possível fecho.

Na resposta à Lusa, a operadora refere que "a STCP Serviços, Transdev e Rede Expressos estão a fazer um trabalho conjunto para otimizar os fluxos de transportes públicos na cidade, no sentido de oferecer às populações melhor qualidade de serviço e maior eficiência na operação".

O Terminal Rodoviário do Campo 24 de Agosto foi inaugurado em maio de 2017.