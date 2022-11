Saúde. Nova ferramenta vai avaliar desempenho das instituições em Portugal

Todos estes parâmetros vão ser medidos de "uma forma quantificada, muito certa", sem "impressões subjetivas", dando "uma noção muito concreta" do que está a acontecer no sistema de saúde, disse Eurico Castro Alves.

O Relatório de Avaliação do Desempenho e Impacto do Sistema de Saúde (RADIS), que terá periodicidade anual, foi "prometido e anunciado" há dois anos e é fruto de um trabalho realizado por um conjunto de especialistas de várias áreas, como médicos, economistas e farmacêuticos, disse à agência Lusa o presidente da CNS, Eurico Castro Alves.

A Convenção Nacional da Saúde (CNS) apresenta nesta quarta-feira uma "ferramenta" inovadora que vai permitir avaliar objetivamente o sistema de saúde, sinalizando os pontos fortes e as fragilidades, ajudando à melhoria do setor.

"Isto vai-nos permitir identificar o que está a melhorar, o que está parado ou até mesmo o que possa estar a piorar e com isto surgem as oportunidades de quem tem o poder da decisão governativa" de melhorar o sistema de saúde, corrigindo as fragilidades apontadas.

No seu entender, o RADIS é um "contributo fundamental" para se poderem tomar decisões "com rigor e objetividade".

"É uma ferramenta indispensável. É pena não existir há mais tempo", comentou Eurico Castro Alves, que presidirá, nesta quarta-feira, à abertura da Convenção Nacional da Saúde, em Lisboa.

Por outro lado, apontou, também é um instrumento de "grande relevância social": "Demonstra o sentido cívico da Convenção Nacional da Saúde, que está a dar um contributo importante para o progresso do país", declarou, apelando à participação dos cidadãos no evento que vai decorrer na Ordem dos Médicos, em Lisboa.

"Gostávamos de ter na nossa apresentação (...) uma grande participação não só das pessoas do setor, mas também dos cidadãos, para perceberem que há quem esteja seriamente preocupado em aumentar e resolver a prestação dos cuidados de saúde em Portugal", disse o presidente da CNS, organização que congrega mais de 170 instituições do setor da saúde.

"O RADIS permite avaliar a cada ano se o sistema de saúde português está centrado nos cidadãos, se se baseia no valor em saúde e é capaz de produzir saúde e bem-estar. Isto é, se está a cumprir, como todos desejamos, a sua função de cuidar", salienta.

Segundo a Convenção Nacional da Saúde, os dados disponíveis assumem-se também como uma ferramenta relevante para comparar o sistema de saúde nacional com outros a nível europeu.