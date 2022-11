Número de professores aposentados vai bater novo máximo mensal em dezembro

O número de professores aposentados vai bater um novo máximo mensal em dezembro. No próximo mês saem do sistema de ensino perto de 300 docentes e educadores de infância.

De acordo com as listas publicadas pela Caixa Geral de Aposentações, desde setembro que as saídas têm estado sempre acima das duas centenas.

No total, este ano aposentam-se cerca de 2.400 professores - um valor recorde em quase uma década. É preciso recuar até 2013 para encontrar um número superior quando saíram do sistema de ensino mais de 4. 600 docentes.

A UNESCO já alertou para uma crise global de falta de professores e sublinhou serem necessários 69 milhões de docentes em todo o mundo para dar resposta ao ensino básico universal até 2030.

Num comunicado divulgado para assinalar o Dia Mundial do Professor, celebrado em outubro, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) apelou aos governos para intensificarem o seu apoio ao setor do ensino, tendo em conta as "dificuldades" em "manter o seu pessoal e atrair novos talentos".

“A falta de formação, condições de trabalho pouco atrativas e financiamento inadequado são fatores que minam a profissão e agravam a crise global de aprendizagem”, afirmou a diretora-geral da organização, Audrey Azoulay, na mesma nota divulgada.