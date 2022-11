Número de doentes em situação grave aumenta 10% no hospital de Santa Maria

Aumentou 10% o número de utentes em situação grave que procuram as urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em comparação com o período pré-pandemia.

De acordo com fonte hospitalar, as pulseiras laranja e amarela representam agora 60% dos atendimentos. São sobretudo idosos, com doenças crónicas descompensadas, muitos fora da área do hospital.

E é justamente esta situação que faz aumentar os tempos de espera, numa altura em que a afluência é muito elevada, da ordem dos 700 casos em média por dia.

O retrato foi feito esta quarta-feira de manhã à Renascença por João Gouveia, o diretor da urgência que pede alternativas para responder a estes casos.

“Neste momento, nós temos uma afluência que é superior à que tínhamos até há algum tempo, de doentes muito mais complexos, que demoram mais a ser atendidos e que seja resolvido o seu problema. E isso faz com que os tempos de espera automaticamente aumentem. É impossível responder a tantos no mesmo tempo”, descreve o médico.