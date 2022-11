Mais de 18 mil acidentes rodoviários e 253 mortos até julho em Portugal

Os mais de 18 mil acidentes rodoviários registados até julho deste ano provocaram 253 mortos, menos 14,5% face a 2019, mas mais 31,1% em relação ao mesmo período de 2021, revelou esta quarta-feira a Segurança Rodoviária.

O relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) relativo a julho precisa que nos primeiros sete meses do ano ocorreram em Portugal 18.889 acidentes de viação, que resultaram em 253 mortos, 1.398 feridos graves e 22.021 feridos ligeiros.

“Em relação a 2019, ano de referência para monitorização da meta fixada pela Comissão Europeia e por Portugal, de redução do número de mortos para 2030, registaram-se menos 1.917 acidentes (-9,2%), menos 43 vítimas mortais (-14,5%), mais quatro feridos graves (+0,3%) e menos 3.083 feridos leves (-12,3%)”, indica o relatório de sinistralidade a 24 horas e fiscalização rodoviária de julho de 2022.

A ANSR avança que, em comparação com período homólogo de 2021, ano em que ainda se verificaram quebras na circulação rodoviária devido à pandemia de covid-19, nos primeiros sete meses de 2022 registaram-se mais 3.257 acidentes (+20,8%), mais 60 vítimas mortais (+31,1%), mais 237 feridos graves (+20,4%) e mais 3.946 feridos leves (+21,8%).

O documento salienta que, relativamente a 2021, este ano tem vindo a registar-se um aumento da circulação rodoviária, com “o correspondente acréscimo no risco de acidente, como se pode concluir do aumento de 12% no consumo de combustível rodoviário até julho, de acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, e do crescimento de 30% no tráfego das autoestradas registado no primeiro semestre”.

A ANSR destaca o aumento este ano de quase 21% de acidentes com motas em relação ao mesmo período de 2021, tendo ocorrido 5.492 desastres com estes veículos de duas rodas, que provocaram 72 mortos (mais 38,5%), 425 feridos ligeiros (mais 16,8%) e 5.134 (mais 20,0%).

No entanto, os automóveis ligeiros foram os veículos mais envolvidos em acidentes entre janeiro e julho, representando 71,4% do total, um aumento de 22,8% relativamente ao período homólogo de 2021.

Segundo o relatório, a colisão foi a natureza de acidente mais frequente (53,0% dos acidentes), com 38,2% das vítimas mortais e 43,0% dos feridos graves, enquanto os despistes, que representaram 34,3% do total dos destrates, corresponderam à principal natureza de acidente na origem das vítimas mortais (49,4%).

Entre janeiro e julho, os atropelamentos aumentaram cerca de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, tendo-se registado 2.313 que resultaram num crescimento de 24% das vítimas mortais (31) e de 1,8% nos feridos graves (168).