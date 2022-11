Crise energética. Autarca de Braga acusa Governo de “enriquecer à custa das autarquias”

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, acusa o Governo de estar a “enriquecer à custa das autarquias” ao cobrar o IVA da eletricidade à taxa máxima .

O também, líder da comunidade intermunicipal (CIM) do Cávado falava, esta quarta-feira, durante a apresentação do plano municipal de combate à pobreza energética, tendo criticado o Executivo de Costa pelo facto de, numa altura em que vive uma crise energética, estar “focado na arrecadação da receita”.

“Ao invés de apoiar os cidadãos e as instituições a otimizarem os seus consumos, o Governo parece só ter foco na arrecadação de receita através do consumo de energia”, lamentou o autarca.

Rio sublinhou que o mesmo “já aconteceu com os combustíveis, através do imposto sobre produtos petrolíferos e está novamente acontecer com a eletricidade através do IVA que, teimosamente, se recusa a descer, desde logo, para as próprias autarquias”.

O autarca social-democrata lembrou que a redução da taxa do IVA sobre a energia permitiria a poupança de “milhões de euros” que “serviriam para os municípios e os agentes públicos tomarem medidas energéticas para a redução dos consumos”, rematou.