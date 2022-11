Temporal em Lisboa. Há inundações em várias pontos da cidade

A chuva forte que caiu esta terça-feira em Lisboa provocou cerca de 30 ocorrências em vários pontos da cidade, nomeadamente inundações, avança o Regimento de Bombeiros Sapadores.

De acordo com a informação disponível no site, há mais de 20 cheias quer em espaços privados, como em espaços públicos, nomeadamente na Avenida Almirante Gago Coutinho, Avenida dos Estados Unidos da América, no interface da Gare do Oriente e na Avenida 5 de Outubro, entre outras.



A zona de Alcântara foi atingida por ventos fortes e há alguns estragos.