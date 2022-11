Supremo recusa analisar metadados no caso do homicídio do "rapper" Mota Jr.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso e recusou analisar o uso dos metadados na condenação por homicídio do ‘rapper’ Mota Jr, tendo a defesa anunciado recurso para o Tribunal Constitucional.

No acórdão do STJ, os juízes conselheiros António Gama, João Guerra, Orlando Gonçalves e Eduardo Loureiro rejeitaram os recursos dos arguidos João Pedro Luizo e Édi Barreiros “na parte em que impugnam o julgamento na matéria de facto” e no restante julgaram os recursos improcedentes.

Entre a matéria de facto encontra-se o recurso a metadados como meio de prova – no caso, a geolocalização através da triangulação de sinal das antenas de telemóveis - algo que o STJ diz não poder ser alvo de apreciação nesta fase de recurso, uma vez que este tribunal apenas analisa recursos em matéria de direito e não em matéria de facto, já decidida em primeira instância e em recurso no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL).

Ainda que não analise as nulidades invocadas pelas defesas com base no acórdão do Tribunal Constitucional (TC) relativo aos metadados, o STJ não deixa de sublinhar que as alegações dos recursos não correspondem exatamente ao proferido na decisão do TC.

Insistindo que o STJ só poderia pronunciar-se sobre matéria que tivesse sido alvo de recurso em fase anterior para o Tribunal da Relação, os juízes conselheiros frisam que esta é uma questão nova e que os recursos para o Supremo, na qualidade de “remédio jurídico” não podem ser um momento de “conhecimento de questões novas não apreciadas pelo tribunal recorrido”.

“O recurso para o STJ visa exclusivamente o reexame de matéria de direito e estamos perante questão típica de facto, não lhe cabendo no presente contexto identificar que concretos meios de prova viabilizaram a afirmação dos factos provados e, caso estejam entre esses meios de prova” lê-se no acórdão.

Citando a decisão da primeira instância, na qual o coletivo de juízes do Tribunal de Sintra defendeu a “absoluta legalidade” dos meios de prova que recorreram ao uso de metadados, o STJ sublinha que “podendo este entendimento, que pretendeu responder à questão suscitada em alegações, ser impugnado perante o TRL, os recorrentes não o fizeram”.