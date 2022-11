Ministro revela que urgências de Lisboa vão replicar "experiência" do Porto

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, anunciou esta terça-feira o desenvolvimento em 2023 de novas redes de urgências metropolitanas, que vão replicar em Lisboa o modelo aplicado no Porto há cerca de dez anos.

No próximo ano serão desenvolvidas as "redes de novas urgências metropolitanas, procurando replicar na área metropolitana de Lisboa uma experiência que já decorre na área metropolitana do Porto há mais de uma dezena de anos com resultados muito favoráveis", disse Manuel Pizarro.

O ministro falava na audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e Saúde, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023, que tem votação final global agendada para 25 de novembro.