"Mini-tornado" provoca estragos na Marinha Grande

Um mini-tornado registado esta terça-feira de manhã na Marinha Grande, no distrito de Leiria, provocou estragos em 14 viaturas, disse à Renascença o comandante Paulo Santos, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

"Até às 13h00 registámos um total de 100 ocorrências no país. Destacando-se uma ocorrência no distrito de Leiria, na Marinha Grande, tratou-se de um fenómeno extremo de vento bastante localizado, que levou à projeção de uma estrutura metálica e que provocou danos em cerca de 14 veículos, diversas árvores derrubadas e afetou também a rede de alta tensão. Foi um mini-tornado", avança o comandante Paulo Santos.

O mini-tornado atingiu uma empresa na Marinha Grande, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

Segundo o CDOS, o evento meteorológico ocorreu pelas 10h51 e caracterizou-se por ventos muito fortes, que fizeram voar chapas, danificaram parte da estrutura de uma empresa na zona industrial de Casal da Lebre, na Marinha Grande, distrito de Leiria.

O vereador do Município da Marinha Grande, António Fragoso, confirmou o fenómeno, reforçando que "foi muito localizado" sobre uma empresa. Os ventos "arrancaram estruturas metálicas e o revestimento" do edifício, que foi invadido por árvores, que ainda caíram sobre viaturas que estavam estacionadas no local.

"Houve chapas que voaram e ficaram presas nas linhas de alta tensão. A E-redes já tem funcionários no local", informou ainda António Fragoso.

O CDOS acrescentou que estiveram no local os Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, a PSP e a empresa E-redes.

A mesma fonte referiu ainda ter registo de sete pequenas inundações nos concelhos de Pombal, Leiria e Marinha Grande, mas sem consequências.

A Proteção Civil alertou esta segunda-feira a população para as previsões de chuva e vento durante o dia de terça-feira que podem causar cheias, inundações e deslizamento de terras, principalmente nas regiões do Norte e Centro.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta das previsões, para terça-feira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial no litoral e zonas montanhosas das regiões Norte e Centro, podendo acumular mais de 10 milímetros numa hora ou 30 milímetros em seis horas no Minho e Douro Litoral, entre o fim da madrugada e o meio da tarde, e que podem ser acompanhados de trovoada.

O IPMA prevê também vento de sudoeste, por vezes forte na faixa costeira, em especial a norte do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas do Norte e Centro e agitação marítima na costa ocidental do Norte e do Centro com ondas de quatro a cinco metros de altura significativa até quarta-feira.

A Proteção Civil sugere ainda à população a adoção de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, como a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, fixação de estruturas soltas e especial cuidado na circulação e junto de áreas arborizadas e em zonas ribeirinhas.

Segundo a ANEPC, deve ser adotada uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias.

[notícia atualizada às 15h14]