Lisboa. Tornado em Alcântara causa danos no Banco Alimentar

A zona de Alcântara, em Lisboa, foi hoje afetada por "um tornado de fraca intensidade", que causou danos no telhado do Banco Alimentar Contra a Fome, confirmaram fontes oficiais.

Patrícia Marques, meteorologista de serviço do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), explicou ter-se tratado de "uma supercélula, que passou com bastante atividade e fez um movimento rotacional que terá resultado na imagem semelhante a um funil".

O "fenómeno de vento extremo" foi detetado pelos dados de radar do IPMA e teve "curta duração no tempo".

A meteorologista referiu que o país está a ser atravessado "por uma superfície frontal fria com bastante atividade", que está a fazer o percurso Lisboa-Castelo Branco, no caminho para Espanha.