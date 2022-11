PSD exige que ministro da Saúde assuma responsabilidades após troca de cadáveres em Faro

Os deputados do PSD eleitos pelo Algarve exigiram esta segunda-feira que o ministro da Saúde assuma a responsabilidade por uma troca de cadáveres, em Faro, que levou a que o conselho de administração do centro hospitalar colocasse os cargos à disposição.

“No seguimento das notícias tornadas públicas, esta segunda-feira, e que envolvem o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, os deputados do PSD eleitos pelo distrito de Faro exigem uma investigação profunda sobre o que esteve na origem da troca de dois cadáveres”, lê-se num comunicado enviado pelos parlamentares.

Os membros do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciaram esta segunda-feira ter colocado os seus cargos “à disposição” após uma troca de cadáveres, que levou um deles a ser “indevidamente” recolhido e em seguida cremado.