Crise. Medidas “paliativas” do Governo não chegam, diz D. José Ornelas

As “medidas paliativas” do Governo não chegam para resolver a “grave crise económica” que existe em Portugal, afirmou esta segunda-feira, em Fátima, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).



No discurso de abertura da assembleia plenária dos bispos, que começou hoje, D. José Ornelas lembrou que “entre os mais prejudicados” pela pandemia e pela guerra, estão “como sempre os mais vulneráveis”.

O bispo referiu-se às “famílias pobre e de baixos rendimentos, os jovens à procura de emprego, os idosos e agora as famílias de classe média, com grandes taxas de esforço para honrar os compromissos com a habitação e a educação dos filhos os pequenos e médios empresários, que dão emprego a muita gente através dos seus empreendimentos, que veem deteriorar-se a sua vida e o seu contributo para a sociedade, pelo agravamento das taxas de juro e o aumento galopante da inflação”.

Medidas “paliativas” do Governo não chegam

Para o bispo, “as medidas paliativas de emergência tomadas pelo Governo português são importantes para responder ao apoio de emergência, mas é imprescindível realizar convergências de regime com base nos partidos e com consistência parlamentar, a fim de concretizar políticas estruturais, de médio e longo prazo, que permitam mitigar os efeitos da inflação e incentivar o crescimento”.

D. José Ornelas considera que as políticas estruturais devem ter como preocupação “o combate à pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e o bem-estar dos cidadãos, com uma mais justa repartição da riqueza.”

“As políticas até agora definidas na Europa e em Portugal podem diminuir algumas consequências, mas ao arrastar-se no tempo, elas não vão resolver os maiores problemas”, defendeu o presidente da Conferência Episcopal.