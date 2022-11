Criminalidade geral no Porto baixa 12,5% e grave 2,4%

O distrito do Porto registou este ano uma diminuição da criminalidade geral de 12,5% e da grave de 2,4% em comparação com 2019, anunciou esta segunda-feira o ministro da Administração Interna.



No Porto para uma conferência na Universidade Lusíada dedicada à segurança Interna, José luís Carneiro afirmou que "não há decisão" sobre encerramento de esquadras naquela cidade, salientando que "não são as esquadras que dão segurança" aos cidadãos.

"Os números do distrito do Porto são número positivos, claro que há sempre muito que fazer, há sempre muito que melhorar, mas na criminalidade no distrito do Porto, entre janeiro e o fim de setembro, há uma diminuição na criminalidade geral de 12,5% e na criminalidade grave de 2,4% [em comparação com 2019]", anunciou o ministro.

A nível nacional, a criminalidade geral subiu este ano 1,3% em relação a 2019, enquanto a violenta e grave diminuiu 5,3%, disse o ministro na semana passada durante uma audição na Assembleia da República.