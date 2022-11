"Capacidade esgotada". Comboios não conseguem receber mais passageiros, avisa Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta segunda-feira que a capacidade do transporte ferroviário para receber mais passageiros é neste momento quase nula, o que inviabilizaria a criação de um passe nacional a um preço reduzido.

“Neste momento, na ferrovia, infelizmente, temos a nossa capacidade esgotada”, disse o ministro numa audição no Parlamento, no âmbito da proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023).

Perante este contexto, afirmou o ministro das Infraestruturas e Habitação, “se amanhã tivéssemos viagens a preço zero, a capacidade de o transporte receber mais passageiros seria quase nula”.

Estas declarações de Pedro Nuno Santos surgiram em resposta ao deputado único do Livre, Rui Tavares, que defendeu e questionou o ministro sobre a criação de um passe ferroviário nacional a um preço reduzido, à semelhança do que foi feito noutros países, como a Áustria e a Alemanha.