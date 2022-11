Alunos ocupam escolas. "Futuro não vai existir se não cortarmos imediatamente emissões"

Ao início da manhã, o protesto contava com pouco mais de 10 ativistas, mas Carolina Loureiro acredita que ao longo da semana se vão juntar mais.

Pelas 9h00, entrou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade de Lisboa cerca de uma dezena de estudantes. Às costas, os estudantes carregavam mochilas, sacos-cama, colchões e cartazes reivindicativos com uma mensagem comum: o fim dos combustíveis fósseis.

A FCSH foi uma das primeiras a ser ocupadas por estudantes ativistas a partir de hoje, mas não a única. Colegas de outras três faculdades e duas escolas secundárias vão fazer o mesmo e o objetivo é igual.

"O futuro não vai existir se não cortarmos as emissões de gases"

"Estes espaços deviam estar a projetar-nos para um futuro, mas esse futuro não vai existir se não cortarmos imediatamente as emissões de gases com efeito de estufa e a única forma de fazer isso é deixar os combustíveis fósseis", afirmou uma das porta-vozes do movimento, Alice Gato.

Numa dessas escolas, o Liceu Camões, o pátio encheu-se com cerca de meia centena de alunos logo pela manhã, relatou Alice Gato. Noutra, a escola artística António Arroio, a ocupação começou mais tarde, pouco depois das 11:00 e juntou mais de uma centena de estudantes.