300 pessoas em lista de espera para cabazes alimentares no Porto

O Centro Porta Amiga da AMI (Assistência Médica Internacional) do Porto está no limiar das suas capacidades. A instituição, que gere o programa público de distribuição de cabazes no concelho, tem 300 pessoas em lista de espera para apoio alimentar.

Em declarações à Renascença, Jéssica Silva, diretora adjunta do Centro Porta Amiga do Porto, garante que, nesta altura, "não há possibilidade de aumentar a capacidade de resposta".

A responsável revela que o programa operacional, que é gerido através da segurança social e com fundos europeus, distribui um cabaz mensal de alimentos a 1.200 pessoas, cerca de 450 agregados familiares e, neste momento, tem "cerca de 300 pessoas em lista de espera". "E não há qualquer previsão de quando é que a vamos conseguir integrar neste programa", lamenta.

Jéssica Silva tem a certeza de que o número de pedidos de ajuda vai continuar a aumentar e antecipa um 2023 recheado de novas dificuldades, porque "neste momento nós não estamos a conseguir absorver ninguém desta lista de espera e os pedidos continuam a cair".

A diretora do Centro Porta Amiga da AMI do Porto acredita que "os 300 [pedidos] de hoje podem ser daqui a duas semanas 320" e "a tendência é mesmo para aumentar". De acordo com Jéssica Silva, "a lista de espera começou a formar-se há cerca de três meses" e "todas as pessoas foram aprovadas pela Segurança Social para apoio alimentar".