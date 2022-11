Governo vai reforçar número de vagas em lares para aumentar o descanso dos cuidadores informais

O Governo vai criar 10.300 vagas para reforçar os lugares em estruturas para idosos ou lares residenciais para pessoas com deficiência. Anúncio da secretária de Estado da Inclusão para permitir o descanso do cuidador informal.

Ana Sofia Antunes, que esteve no encerramento do 4.º Encontro Nacional de Cuidadores Informais, que decorreu em Leiria, anunciou "1.300 novas vagas dos lares residenciais e na ordem das 9.000 vagas em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI)".

A construção destes dois tipos de resposta, no âmbito do programa Pares III ou do Plano de Recuperação e Resiliência, já estão contratualizados e em fase de lançamento de concursos, prevendo-se a construção até 2026, adiantou a governante.

Ana Sofia Antunes garantiu que será publicada a portaria do descanso do cuidador e sublinhou ainda que na falta de vagas nestas redes, poderá avançar-se para a referenciação no setor privado, "podendo também ser requerido o apoio da Segurança Social para isso".

Ainda durante o mês de novembro, será também publicado o diploma da criação da Comissão de Acompanhamento do Estatuto do Cuidador Informal.