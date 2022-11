Governo vai atualizar financiamento para as unidades de cuidados integrados

O Governo revelou, este domingo, que vai atualizar o financiamento para as unidades da Rede Nacional de Cuidados Integrados.

Segundo o ministro da Saúde, as atualizações no financiamento para ajudar a suportar os aumentos dos custos de energia e alimentação vão ser feitas por retroativos, a contar desde o início deste ano até ao final de 2023. “Vamos aumentar o preço que pagamos pela presença dos utentes na rede: vamos aumentar 5,5% dos doentes que estão nos cuidados intermédios e 15% das pessoas que estão em longa duração. Uma atualização que será feita a partir de 1 de janeiro de 2022”, explica.

"Através de uma portaria do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Segurança Social e Ministério das Finanças, que será publicada ainda esta semana, o Governo fixa novos valores de remuneração dos internamentos de utentes encaminhados para a RNCCI, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, reconhecendo o impacto do aumento de custos nas instituições e tendo como objetivo contribuir para a sustentabilidade do setor", refere a nota enviada à redação.



Em declarações aos jornalistas, Manuel Pizarro deu ainda conta de que 1,8 milhões de portugueses já se vacinaram contra a gripe e com a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Apesar dos avanços na vacinação, o ministro fez um novo apelo para se atingir a meta de três milhões de vacinados até ao final do ano.