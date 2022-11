Atualização dos pagamentos permite à rede de Cuidados Integrados "pensar no alargamento"

De acordo com Manuel Pizarro esta atualização permitirá as instituições a ultrapassarem parte dos aumentos dos custos com energia e alimentação.

O presidente da União das Misericórdias saúda decisão do Governo que passa por atualizar e reforçar os pagamentos às unidades da rede de cuidados integrados. “Vai permitir olhar para o alargamento da rede com outro pensamento”, salienta Manuel Lemos, à Renascença .

Em reação, Manuel Lemos sublinha que esta "corresponde a uma proposta que negociamos com o ministro".

"É evidente que na negociação nunca se trata apenas do que uma das partes quer, mas penso que hoje é um dia positivo para o sector e que a atualização que nos vai permitir olhar para o alargamento da rede com outro pensamento e esperança", confessou Manuel Lemos.

No início do próximo ano será ainda formado um grupo de trabalho para avaliar o comportamento da economia, de acordo com Manuel Lemos esse foi um dos pontos já acordados “para que no início do próximo ano se olhe para os preços reais e para a inflação para que eventualmente seja feito um novo acordo para compensar” as unidades de cuidados integrados.