Vila Real. Rixa entre jovens termina em atropelamento com cinco feridos

Um rixa entre jovens, esta madrugada, em Vila Real, resultou em cinco feridos devido a um atropelamento, segundo o comandante dos bombeiros da Cruz Branca.

"Por volta das 5h30, 6h00 da manhã, houve um atropelamento que, [segundo] todas as indicações que a PSP recolheu no local, teria sido uma rixa entre jovens, entre os 20 e os 35 anos, em que um deles se teria metido no carro e atropelado os outros que estariam à frente", explicou o comandante Orlando Matos.

Os cinco feridos foram transportados para o hospital, incluindo o condutor da viatura, contudo foram todas consideradas vítimas ligeiras.

No local, além dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real, esteve também a PSP de Vila Real.