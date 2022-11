Trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira em greve nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro

O Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) agendou uma nova greve para os trabalhadores da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), nos dias 30 de novembro e 2 de dezembro, anunciou este sábado a organização.

Em comunicado, o SITE indica que, na última greve, realizada nos dias 06 e 07 de outubro, ficou decidido esperar até ao final daquele mês "por respostas concretas aos aumentos salariais, ao fim das discriminações no subsídio de refeição e nos horários de trabalho, assim como por melhores condições de trabalho e segurança e saúde, por parte da empresa e do Governo Regional".

Porém, tendo em conta que o sindicato não obteve qualquer resposta às suas reivindicações, os trabalhadores decidiram em plenário mandatar o SITE para marcar uma nova greve para os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.

Os trabalhadores da ARM exigem um aumento salarial mínimo de 90 euros por trabalhador, com efeitos retroativos a 01 de janeiro deste ano, o aumento do subsídio de refeição e o fim da discriminação no valor, bem como a realização das 35 horas semanais por todos os trabalhadores.