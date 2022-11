Ministra da Defesa Nacional quer Forças Armadas na Kidzania

A ministra da Defesa Nacional anunciou nesta sexta-feira que está a preparar várias medidas para cativar os jovens para as Forças Armadas, sendo uma delas um espaço na Kidzania, parque temático para crianças até aos 15 anos em que são apresentadas a diferentes carreiras.

No âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), Helena Carreiras foi questionada esta manhã sobre a falta de efetivos nas Forças Armadas.

Em resposta, disse que tendo em conta que, na Kidzania, há “uma montra de profissões para as crianças”, a ideia é “haver um espaço em que as forças armadas mostram aos mais jovens aquilo que fazem, na perspetiva desta socialização mais abrangente que é fundamentalmente levada a cabo por instrumentos como referencial de educação para a segurança, defesa e paz que é promovido junto às escolas, a partir da formação de professores pelo instituto da defesa nacional”.

Outra medida em que o Ministério está a trabalhar, adiantou a responsável da tutela, “tem a ver com programas do tipo de ocupação dos jovens nas férias, como há noutras instituições” em que, “por um período a definir em função das disponibilidades e capacidades de cada ramo, se acomodem jovens que podem passar algum tempo a conhecer as valências, capacidades, e missões das nossas forças armadas”.

Aumentos salariais para valorizar carreiras

No debate, a ministra da Defesa anunciou ainda que, no próximo dia 8 de novembro, haverá uma reunião com as associações de militares para negociar o aumento de salários e a valorização de carreiras.