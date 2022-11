Função Pública, TAP, Saúde... O calendário das greves nas próximas semanas

Estão já previstas "concentrações à porta de hospitais na próxima semana, a adesão à paralisação da Função Pública, agendada para 18 de novembro, e uma greve às horas extraordinárias que deverá acontecer no final do mês de novembro”.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública convocou uma greve geral para dia 18 de novembro, uma semana antes da votação final do Orçamento do Estado para 2023.

Depois dos professores e dos trabalhadores dos CTT, as greves agendadas para as próximas semanas vão, seguramente, causar transtornos a muitos portugueses. Para que possa acautelar os seus interesses e minimizar eventuais impactos, a Renascença ajuda-o com as datas e os serviços que podem ser afetados.

"Todos os médicos do setor público, com contrato de trabalho em funções públicas ou contrato individual de trabalho, estejam ou não sindicalizados, podem aderir à greve", adiantou a federação.

Enfermeiros: 17,22 e 23 de novembro

Ainda na área da Saúde, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses anunciou a convocação de três dias de greve para este mês de novembro. Estes profissionais de saúde vão estar em protesto a 17, 22 e 23 de novembro.

O anúncio destes três dias de protesto foi feito por José Carlos Martins, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, no final de uma reunião negocial no Ministério da Saúde sobre os termos da reposição dos pontos para efeitos de progressão na carreira.



Não há acordo, daí o recurso à greve, explicou o dirigente sindical.

Farmacêuticos: 15 e 16 de novembro

Depois de dois dias de greve em outubro, os farmacêuticos dos serviços públicos de saúde paralisam de novo nos dias 15 e 16 de novembro, pela revisão e atualização das grelhas salariais e contagem integral do tempo de serviço no SNS para progressão na carreira.

A greve, convocada pelo Sindicato Nacional dos Farmacêuticos abrange todos os serviços de saúde dependentes dos ministérios da Saúde, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Defesa Nacional, assim como nos Açores e na Madeira.

Além da valorização profissional e da contagem integral do tempo de serviço no SNS para efeitos de promoção e progressão na carreira, o sindicato exige também a vinculação efetiva dos farmacêuticos a exercer no Serviço Nacional de Saúde (SNS) com contratos precários e a adequação do número de profissionais às reais necessidades e complexidade das atividades desenvolvidas.

Metro Sul do Tejo: 15 a 19 de novembro. É a segunda em poucas semanas

Os trabalhadores da Metro Transportes do Sul (MTS) convocaram uma greve de 15 a 19 de novembro para exigir a abertura de negociações, aumentos salariais, progressão na carreira e melhor manutenção dos equipamentos.

A greve agora convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) decorrerá entre as 00h00 do dia 15 de novembro e as 24h00 do dia 19 de novembro e será feita ao trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.

Paralelamente, entre as 00h00 do dia 16 e as 24h00 do dia 18 os trabalhadores farão greve total. A MTS é a empresa que explora o metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.

Esta é a segunda paralisação em um mês. Em outubro, os trabalhadores realizaram uma greve de 18 a 21 de outubro (dois dias geral e dois dias ao trabalho suplementar) que, segundo o sindicato, teve uma grande adesão.