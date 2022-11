Tripulantes de cabine da TAP marcam greve para 8 e 9 de dezembro

Os tripulantes de cabine da TAP aprovaram esta quinta-feira um pré-aviso de greve para os dias 8 e 9 de dezembro. A notícia foi avançada pela SIC Notícias.

Os dois dias de greve em dezembro foram aprovados em assembleia-geral do Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

A assembleia-geral destinou-se a “debater o atual momento da empresa e apresentar as conclusões retiradas pela direção sobre a proposta de AE [Acordo de Empresa] enviada pela TAP, além de deliberar eventuais medidas a tomar”, nomeadamente a convocação de uma greve.

O sindicato dos tripulantes justificou o pedido de convocatória com os “sistemáticos atropelos” ao Acordo de Empresa em vigor e ao Acordo Temporário de Emergência.



A isso somam-se a “falta de respeito que a TAP tem vindo a ter perante os tripulantes” e as “mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um impacto direto e indireto” na vida destes trabalhadores.

Em declarações no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, declarou que uma greve era o pior que podia acontecer na TAP, nesta altura.

"É o pior que poderia acontecer num momento em que a empresa está a recuperar e a dar os primeiros sinais positivos dessa recuperação", afirmou Pedro Nuno Santos.



A TAP anunciou na quarta-feira um prejuízo de 91 milhões de euros nos nove primeiros meses do ano, de acordo com as contas apresentadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A companhia amealhou receitas entre julho e setembro. Segundo as contas apresentadas, no terceiro trimestre registaram-se lucros de 111,3 milhões de euros - uma melhoria de 182,8% face aos prejuízos de 134,5 milhões de euros registados em igual período de 2021.