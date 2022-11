Retomadas buscas por pescador desaparecido na Boca do Inferno

A Autoridade Marítima Nacional retomou esta quinta-feira de manhã as buscas por um pescador de 49 anos que desapareceu no mar na noite de ontem, depois de uma alegada queda à água na sequência de uma discussão enquanto pescava na zona da Boca do Inferno, no concelho de Cascais.

Coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, as operações de busca estão a decorrer com o apoio de uma embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais e do navio NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, adianta a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

Por terra, a operação conta com o apoio de elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, apoiados por um drone.

Uma aeronave da Força Aérea Portuguesa esteve também envolvida, mas foi desmobilizada devido às condições meteorológicas e à reduzida visibilidade no local.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima está a prestar apoio aos familiares da vítima.

Segundo informação revelada por populares que se encontravam no local, a vítima terá caído à água durante a noite de ontem após uma discussão com outra pessoa, tendo a Polícia Judiciária (PJ) identificado e detido um homem de 54 anos por suspeitas de estar envolvido na queda da vítima.