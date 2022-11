Reservas da Biosfera. "Há uma maneira diferente de olhar o futuro menos vulnerável às alterações climáticas"

Para evidenciar a natureza, a biodiversidade, a cultura e as tradições das comunidades das Reservas da Biosfera, a UNESCO instituiu o dia 3 de novembro como Dia Internacional das Reservas da Biosfera, para celebrar a “conciliação entre a conservação da natureza e o desenvolvimento socioeconómico sustentável”.

A escolha da data foi feita pela Conferência Geral e a decisão insere-se nas comemorações do 50,º aniversário do programa intergovernamental da UNESCO, “Man and the Biosphere” (O Homem e a Biosfera).

A luta pela valorização do património natural dos territórios e pela salvaguarda dos ecossistemas terrestres, marinhos e costeiros passa, a partir de 3 de novembro de 2022, a ser assinalada todos os anos.

Para entender a importância, em Portugal, das Reservas da Biosfera, a Renascença conversou com António Abreu, biólogo, investigador da Cátedra UNESCO em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra e coordenador geral do projeto “Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes”.

O que é o projeto “Reservas da Biosfera: Territórios Sustentáveis, Comunidades Resilientes” que coordena?

As Reservas da Biosfera da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) são territórios, por definição classificados por esta organização, que visam promover uma questão que é premente, que é a possibilidade de se conservar a natureza, mas numa lógica, não meramente contemplativa, ou seja, precisamos de uma natureza a funcionar bem para suportar a qualidade de vida das pessoas e, se quisermos, o desenvolvimento socioeconómico desses territórios.

É um desafio muito complexo, mas que há mais de 50 anos, no quadro da UNESCO, e em particular do programa “O Homem e a Biosfera”, criou-se esta classificação para esses sítios, onde as comunidades, as pessoas, nas suas diferentes formas de organização se comprometem a olhar para a natureza, não como algo que está em conflito com o desenvolvimento socioeconómico, mas antes pelo contrário: a preservação da natureza, mas a par da identidade cultural, da história, do património, podem constituir-se como ativos, para olhar para o futuro e para o desenvolvimento de uma forma mais sustentável, um conceito de que toda a agente fala.

De repente, um programa que era pouco conhecido, passou a estar um pouco na moda, de tal forma que, em 2021, a Conferência Geral da UNESCO consagrou formalmente o dia 3 de novembro como o Dia Internacional das Reservas da Biosfera.

O que é necessário para que uma determinada área obtenha esta classificação de Reserva da Biosfera?

A UNESCO tem três programas diferentes para designação de sítios ou de ativos, e um deles diz respeito às Reservas da Biosfera. São sítios que têm de ter uma representatividade em termos de ecossistemas, relativamente à região onde se inserem, com valores importantes e com algum estatuto de conservação a nível regional, ao qual acresce a necessidade de envolvimento de áreas com povoamentos urbanos e desenvolvimento socioeconómico, ou seja, não são territórios exclusivamente valorizados, apenas, pela dimensão natural, mas por aquilo que eu referi antes, a combinação entre ambos.

Em Portugal existem 12 sítios que, nos últimos 40 anos, foram regularmente candidatados e que mereceram essa distinção, sendo que estão geograficamente bem distribuídos, quer na parte continental, quer nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Portanto, são sítios que têm valores naturais, mas, para além disso, uma dimensão humana e de desenvolvimento associada, que no seu dia a dia assumem que é possível, através do diálogo, da concertação, do conhecimento e da análise integrada, promover a conservação da natureza e da cultura, mas também a aliar isso como um pilar do desenvolvimento à escala local.

Pode dizer-nos que Reservas da Biosfera são essas?

A nossa decana é o Paúl do Boquilobo, que foi a primeira candidatura que Portugal fez há 42 anos. A última, para não dar muita ordem a isto, é toda a Ilha do Porto Santo e o seu mar à volta. Mantendo-nos na Região Autónoma da Madeira, temos, para além do Porto Santo, Santana, que é um município na costa Norte.

Na Região Autónoma dos Açores, temos quatro Reservas da Biosfera da UNESCO: a Ilha das Flores, a Ilha do Corvo, a Ilha Graciosa e a Ilha de São Jorge, com as suas fajãs.

Depois, no continente, temos a Reserva da Biosfera de Castro Verde que corresponde, a toda a zona do Campo Branco e o município de Castro Verde, temos Berlengas/Peniche, e mais três reservas que são a particulares, porque são reservas transfronteiriças, ou seja, são partilhadas entre Portugal e Espanha. Temos então o Tejo/Tajo internacional, a reserva da Meseta Ibérica, na zona de Bragança e a reserva transfronteiriça do Gerês/Xurês. Portugal é um país que contribui significativamente para um programa que tem 738 sítios em 134 países, dos quais 22 são transfronteiriços.