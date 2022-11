​Projeto europeu desafia jovens sobreviventes de cancro a tornarem-se embaixadores

Denominado “Outdoor Against Cancer Connects Us” (OACCUs) e sob o mote ‘CHOOSE the HEALTHy way!’, o projeto será promovido em torno de quatro pilares centrais: promoção da prática de desporto e exercício ao ar livre, psicoeducação, nutrição e ambientes saudáveis.

No âmbito do Plano Europeu de Luta Contra o Cancro, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro integra um consórcio europeu constituído por 14 entidades de 6 países (Suécia, Alemanha, Grécia, Espanha, Itália e Portugal) que pretende criar uma rede europeia de jovens sobreviventes de cancro.

O projeto Europeu “Outdoor Against Cancer Connects Us” (OACCUS) arrancou no mês de junho e irá prolongar-se até dezembro de 2023, tendo por principal objetivo a criação de uma rede europeia de jovens sobreviventes de cancro, entre os 15 e os 39 anos de idade.

A iniciativa é dirigida a jovens sobreviventes de cancro, entre os 15 e os 39 anos, que terão um papel de "embaixadores" na consciencialização pública para a adoção de estilos de vida saudável, com o envolvimento de familiares, amigos e profissionais de saúde e, naturalmente, de toda a comunidade.

“Podem, na própria escola que frequentam, ou através mesmo das redes sociais, tornarem-se porta vozes no que diz respeito à consciencialização para adoção de estilos de vida mais saudáveis. Vamos ter uma aplicação móvel”, adianta Sónia Silva, a responsável pela a área do voluntariado e da psico-oncologia da Liga Portuguesa Contra o Cancro, do núcleo regional do centro.

O projeto financiado pela Comissão Europeia no âmbito do programa EU4Health, conquistou um financiamento de cerca de 2,5 milhões de euros.

Em Portugal, integram ainda o consórcio a Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e o Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Pediátrico de Coimbra (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra). Sónia Silva, do núcleo regional do Centro, da Liga Portuguesa Contra o Cancro, explica que “estes jovens vão ser convidados através do Hospital pediátrico de Coimbra, ou poderá contactar a Ligar Portuguesa Contra o Cancro, já existe um website, para serem embaixadores e vamos ter uma aplicação móvel”, desvenda.