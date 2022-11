Pedro Oliveira vai ser o novo diretor da NOVA SBE. O professor catedrático da daquela instituição e da Copenhagen Bussiness School foi eleito por unanimidade para exercer o cargo entre 2023 e 2026. O fundador da plataforma de apoio aos cuidadores e cuidadores e doentes, Patient Innovation, substitui Daniel Traça.

Pedro Oliveira, que tem responsabilidades na gestão de inovação da Copenhagen Business School já está a preparar o regresso a Portugal para assumir as novas funções.

A posse oficial terá lugar no primeiro trimestre de 2023. E até lá, segundo o comunicado da Faculdade, o objetivo é “criar um plano estratégico ambicioso, garantindo a continuidade do caminho de afirmação internacional da escola como uma business school líder mundial”.

O trabalho das equipas lideradas por Pedro Oliveira também pretende estabelecer novas parcerias nacionais e internacionais que afirmem a NOVA SBE como líder intelectual nas áreas do conhecimento core de economia, finanças e gestão e na interseção destas com inovação e empreendedorismo, sustentabilidade, gestão de tecnologia e dados.

Na NOVA SBE, Pedro Oliveira é diretor do Mestrado em Empreendedorismo de Impacto e Inovação e Fundador e diretor académico do OUI – Open & User Innovation Knowledge Center, recentemente criado.

Na Copenhagen Business School, o professor universitário português é diretor académico do Mestrado em Gestão em Inovação na Saúde, Diretor do Instituto Europeu de Tecnologia e Inovação em Saúde e diretor do programa de aceleração, Patient Innovation Bootcamp.