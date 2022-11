O Ministério Público (MP) está esta quinta-feira a realizar buscas na casa do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, na zona de Braga, avança a SIC Notícias.

As diligências acontecem no âmbito do caso EDP, em que Manuel Pinho é arguido.

Em resultado das buscas, foram apreendidos vários bens e objetos que se encontravam na casa de Manuel Pinho.

[em atualização]