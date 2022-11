Hospitais com mais autonomia já em 2023 para contratar e gerir contas

A partir do próximo ano, os hospitais públicos vão ter mais autonomia para gerirem os orçamentos e contratarem profissionais de saúde e ter Planos de Atividades e Orçamentos para três anos.

À Renascença, o secretário de Estado da Saúde diz que esta era uma reivindicação antiga dos administradores hospitalares que há muito estava a ser preparada.

“Com a negociação e aprovação dos Contratos Programa anuais e dos Planos de Atividades e Orçamento plurianuais os hospitais ficam com condições de gestão que permitem, com autonomia, executar esses planos. Estamos a falar da contratação de recursos, humanos, de realização de despesa corrente e de investimentos previamente aprovados”, explica Ricardo Mestre, acrescentando que tudo passava pela aprovação do Ministério das Finanças e da Saúde.

De acordo com o secretário de Estado, acabam os procedimentos de autorização adicional que estavam em vigor desde 2013. “Este despacho revoga esse procedimento garantindo que os hospitais podem fazer esse investimento de forma autónoma.”

De acordo com o despacho do gabinete do Secretário de Estado da Saúde, publicado esta quinta-feira, no início de cada ano, a Direção Executiva do SNS negoceia com a Administração Central do Sistema de Saúde o acordo-quadro relativo à prestação de cuidados no SNS e as cláusulas-gerais dos contratos-programa para o ano seguinte.

Ricardo Mestre diz que “já estão em curso negociações, porque o objetivo é que no final deste ano esteja tudo aprovado para entrar em funções no início do ano que vem”.

Depois o processo será acompanhado pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, em articulação com a Direção Executiva do SNS, para que nada falhe e a gestão decorra de acordo com os compromissos previamente estabelecidos. “Quer os Contratos Programa, quer os Planos de Atividades e Orçamento serão monitorizados mensalmente e avaliados em relação ao seu grau de cumprimento. Isto permite uma maior previsibilidade do que é a gestão dos hospitais e uma maior autonomia.”

Questionado pela Renascença sobre a anunciada greve dos enfermeiros -quatro dias neste mês de novembro - Ricardo Mestre limita-se a dizer que as negociações prosseguem.