Defesa de Vaz das Neves refuta crimes e critica acusação "leviana"

A defesa do ex-presidente da Relação de Lisboa alegou hoje, no debate instrutório da Operação Lex, que Luís Vaz das Neves "não obteve qualquer benefício para si ou para terceiros", ao contrário do que sustenta a acusação. O advogado Miguel Matias falava no final do debate instrutório da Operação Lex, após o juiz conselheiro instrutor do processo, Sénio Alves, ter facultado a quem não requereu a abertura de instrução a possibilidade de se pronunciar sobre os factos constantes nos autos. Neste processo, a acusação imputa a Luís Vaz das Neves os crimes de corrupção passiva para ato ilícito e abuso de poder, por alegadamente ter violado os seus deveres funcionais de isenção e imparcialidade com a ordenação da distribuição manual de processos, permitindo que terceiros obtivessem benefícios financeiros ilegítimos. Miguel Matias considerou a acusação "absolutamente leviana", questionando, à semelhança do que já fizera Vaz das Neves em declarações hoje de manhã (à porta fechada), onde está a prova indiciária com a qual se pretende sustentar uma acusação tão grave.

Alegando que a acusação é feita de suposições, Miguel Matias disse "confiar que se fará justiça" e que o juiz de instrução não vai permitir que o antigo presidente da Relação de Lisboa seja julgado "sem que tenha sido recolhido qualquer indício". "Estou certo que o juiz verificará a inexistência de qualquer indício", insistiu o advogado. De manhã, na declaração feita ao tribunal, antes do início do debate instrutório, Vaz das Neves alegou que, no interesse da Justiça e do seu bom funcionamento, há situações específicas - como as que constam dos autos da Operação Lex - que se podem sobrepor à distribuição eletrónica sem se cometer qualquer nulidade ou infração penal. Também Miguel Matias lembrou que no relatório sobre o procedimento relativo à distribuição processual nos tribunais superiores, no período de janeiro de 2017 a junho de 2020, houve "milhares de processos" sujeitos à distribuição manual e/ou atribuição, sendo que todos esses processos foram considerados justificados por deliberação do Conselho Superior da Magistratura.