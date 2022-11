Covid-19. Governo vai realizar reunião para fazer ponto de situação

No domingo, o comentador da estação de televisão SIC Luís Marques Mendes afirmou que as reuniões do Governo com os peritos sobre a covid-19 iriam voltar ao Infarmed.

Questionado pela agência Lusa sobre este assunto, o Ministério da Saúde (MS) avançou que está “a ultimar o plano de resposta integrada aos desafios em saúde para este inverno, onde se inclui o novo modelo de monitorização e acompanhamento das doenças infecciosas respiratórias” e a apresentação terá lugar “no início de novembro, em data a anunciar proximamente”.

O MS referiu também que “a monitorização epidemiológica e a assistência prestada pelo Serviço Nacional de Saúde, com as adaptações necessárias em cada momento, estão garantidas através do funcionamento em rede e da articulação com os serviços competentes no Ministério da Saúde”.