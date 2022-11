Túnel de Águas Santas reabre na madrugada de quinta-feira

O novo túnel de Águas Santas, na Maia, abrirá na madrugada na quinta-feira, sendo que pelas 7h00 já será possível circular na nova galeria do troço da Autoestrada 4 (A4), disse fonte da Brisa à Lusa.

De acordo com a Brisa Concessão Rodoviária (BCR), o túnel abrirá na madrugada de quinta-feira, ainda sem hora certa, mas fonte oficial assegurou à Lusa que a circulação já será possível a partir das 7h00.

Em causa está o túnel sul, no sentido Porto - Amarante, que estava encerrado para obras, ao mesmo tempo que a circulação no novo túnel norte passará a estar exclusivamente dedicada à circulação do sentido Amarante - Porto.

Por reabrir ficará a galeria central, que servirá o trânsito também no sentido Porto - Amarante.

No dia 5 de setembro, a Brisa já tinha adiantado à Lusa que as obras no nó de Ermesinde, em Valongo, e no túnel de Águas Santas, na Maia, terminariam, respetivamente, no final de outubro e dezembro deste ano.

"A reformulação do nó de Ermesinde (e das praças de portagem) será concluída a 31 de outubro. As obras de reformulação dos dois túneis já existentes estarão concluídas a 31 de dezembro de 2022 -- é esta a data estimada para a conclusão total da obra", pode ler-se numa resposta do presidente executivo da empresa, Manuel Melo Ramos, a questões da Lusa.

Depois de concluída a obra, o sublanço da A4 terá "quatro vias de circulação em cada sentido na plena via; quatro vias na galeria Norte em ambos os sentidos; duas vias de circulação na galeria Sul no sentido Porto/Ermesinde; duas vias de circulação na galeria Central no sentido Matosinhos/Ermesinde".

Na empreitada inclui-se ainda a "criação de duas novas praças de portagem resultantes de alargamentos que substituirão as antigas praças de portagem que existiam junto à N208 [Estrada Nacional 208]", segundo o presidente executivo da concessionária.

Manuel Melo Ramos salienta que a empresa "investiu 43 milhões de euros na empreitada de alargamento da plena via no sublanço Ermesinde/Águas Santas", que classificou de "muito complexa".

As obras de alargamento da A4 no sublanço Águas Santas -- Ermesinde, incluindo a construção de um novo túnel, foram iniciadas em 2015, estiveram paradas e retomaram em 2020.