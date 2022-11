Morreu antigo presidente da Câmara de Sines Carlos Lopes Paulo

O antigo presidente da Câmara de Sines Carlos Lopes Paulo, de 86 anos, morreu na segunda-feira, revelou o município, que o recordou como “uma das figuras mais ativas do movimento associativo do concelho”.

Numa nota de pesar publicada na sua página de Internet, a autarquia de Sines, no distrito de Setúbal, lamentou a morte do autarca e empresário Carlos Gonçalves Lopes Paulo e endereçou sentidas condolências à família.

“Querido e reconhecido por sucessivas gerações de sinienses, Carlos Lopes Paulo foi uma das figuras mais ativas do movimento associativo do concelho de Sines na segunda metade do século XX e início do século XXI”, pode ler-se na nota.

Carlos Lopes Paulo exerceu as funções de presidente da Câmara de Sines entre 30 de agosto de 1972 e 15 de maio de 1974, tendo sido também presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sines e dinamizador do Carnaval de Sines.