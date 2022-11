MAI anuncia 17,4 milhões de euros para cibersegurança e 36,5 milhões para o SIRESP

O ministro da Administração Interna anunciou esta quarta-feira um reforço da Rede Nacional de Segurança Interna, estando previsto para 2023 um investimento de 17,4 milhões de euros em meios de cibersegurança, adiantou aos deputados.

Na apreciação da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) na especialidade, esta manhã no Parlamento, José Luís Carneiro avançou que no próximo ano “continuará a ser feito o investimento previsto em tecnologias da informação e comunicação”, preparando o Ministério da Administração Interna (MAI) para “uma transição digital segura”.

Esse investimento, explicou o ministro, pretende “reforçar a segurança da Rede Nacional de Segurança Interna, fortalecendo os meios de cibersegurança” em 17,4 milhões de euros.