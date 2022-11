Governo da Madeira lamenta novo adiamento de ligação aérea para Caracas

O presidente do Governo da Madeira lamentou o novo adiamento da ligação aérea Lisboa-Madeira-Caracas, considerando que a TAP pode estar a perder este mercado dado o interesse da companhia Iberia.

“O voo já foi adiado várias vezes, o que é uma pena. Gostava que se realizasse, mas não tenho interferência nisso”, declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas à margem da 38.ª Festa da Castanha que decorre este fim de semana, na freguesia do Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos.

O governante madeirense mencionou que, logo que chegou da deslocação que efetuou em novembro à Venezuela, escreveu uma carta à presidente da TAP a solicitar o “reforço do voo para Caracas”, tendo apenas obtido como resposta que “iria apreciar a situação”.

“Mas era melhor andar com isso, senão a Iberia vai começar a operar” e lucrar com a ligação, salientou o líder insular, complementando que a TAP pode perder a oportunidade de “ganhar algum mercado importante”.

Albuquerque sustentou que há 20 anos houve uma ligação entre Lisboa e Caracas, com escala na Madeira, que foi “um grande sucesso”.

Há na Madeira uma grande comunidade que residia na Venezuela e “anseia por este voo”.

A primeira viagem de ligação Lisboa-Funchal-Caracas, a efetuar pela companhia aérea portuguesa euroAtlantic, esteve anunciada para 21 de agosto, mas tem sido sucessivamente adiada.

A propósito do evento no qual marcou presença, o presidente do Governo Regional salientou que se tem registado um aumento da produção da castanha, depois da “concertação de esforços” entre as várias entidades para a introdução de um parasitóide, visando combater o problema da vespa do castanheiro, o que permitiu perspetivar este ano conseguir colher 120 toneladas.

A Festa da Castanha, vocacionada para apoiar os produtores, é um “polo de atração” para esta freguesia, realçou o governante.

Este ano foi adiado o tradicional cortejo alegórico para domingo, devido à precipitação, mas a chuva não afastou as muitas de centenas de pessoas que fizeram questão de deslocar-se a esta localidade para apreciar as iguarias confecionadas com este fruto, entre as quais sopa, licores, bolos.