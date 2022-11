Criminalidade geral subiu face a 2019, mas crimes graves e violentos caíram 5,3%

A criminalidade geral subiu este ano 1,3% em relação a 2019, enquanto a violenta e grave diminuiu 5,3%, revelou esta quarta-feira, no Parlamento, o ministro da Administração Interna.

“Os índices da criminalidade em 2022, quando comparados com 2019, transmitem-nos confiança nesse caminho. Apesar de uma ligeira subida da criminalidade geral em 1,3%, a criminalidade violenta e grave diminuiu, até agora, 5,3%”, precisou José Luís Carneiro, durante a apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Na sua intervenção inicial, o ministro sustentou que esta proposta orçamental pretende assegurar “o propósito de Portugal continuar a ser um dos países mais seguros do mundo, apesar do exigente e incerto contexto externo” que se vive.

Nesse sentido, o governante deu conta de que, face a 2022, o orçamento da administração interna para 2023 “cresce 220 milhões de euros, para um total de 2.601 milhões de euros”.

Reestruturação do SEF

Carneiro indicou também que a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai avançar no ano que vem, o que vai permitir "separar as funções policiais das funções de integração, acolhimento e asilo".

Em 2023, adiantou o ministro, será ainda concretizado "o desenvolvimento e a implementação da interoperabilidade dos sistemas de controlo de fronteira no contexto do sistema de informações de Schengen e as adaptações tecnológicas necessárias à entrada em funcionamento do sistema de entradas e de saídas do sistema europeu de informação e de autorização de viagem".