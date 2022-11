Veleiro com quatro tripulantes a bordo afundou-se ao largo de Viana do Castelo

Um veleiro de bandeira francesa, com quatro tripulantes a bordo, afundou-se esta terça-feira, após uma alegada interação com orcas, a cerca de 14 milhas náuticas (aproximadamente 25 quilómetros) a oeste de Viana do Castelo, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN informou que o alerta foi recebido pelas 12h05 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a informar que um veleiro com quatro tripulantes a bordo se encontrava em risco de afundar, tendo sido ativados de imediato para o local elementos da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo.

À chegada ao local, “constatou-se que os quatro tripulantes tinham sido resgatados por um veleiro que se encontrava nas proximidades, encontrando-se bem fisicamente e sem necessidade de assistência médica”, descreve a nota de imprensa.

“O veleiro acidentado acabou por se afundar, tendo os tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo procedido à recolha de diversos destroços, não tendo sido detetado qualquer foco de poluição no local”, acrescenta.

O Comando-local da Polícia Marítima de Viana do Castelo tomou conta da ocorrência e será efetuado um aviso à navegação, por questões de segurança, lê-se ainda.