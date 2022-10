Porto. Ponte do Infante com trânsito condicionado na quarta-feira

O trânsito na Ponte do Infante, que liga Porto a Gaia, estará sujeito a constrangimentos esta quarta-feira.

Segundo o comunicado da Câmara Municipal do Porto, o condicionamento deve-se a uma inspeção da Infraestruturas de Portugal (IP).

O estreitamento da via será feito em ambos os sentidos, de forma alternada, entre as 9 e as 18 horas do dia 2 de novembro.

"Será condicionada a via mais à direita no sentido norte-sul da parte da manhã e a via mais a direita no sentido sul-norte da parte da tarde", explica a Infraestruturas de Portugal (IP). Os trabalhos serão aocmpanhados, ainda, pela Polícia de Segurança Pública (PSP).