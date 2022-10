Governo promete mais 1.216 camas para estudantes universitários neste ano letivo

A falta de alojamento para os estudantes universitários deslocados foi o tema que acabou por dominar a audição do Ministério da Ciência e do Ensino Superior no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2023.



Todos os partidos questionaram a ministra, a começar pelo PSD. O deputado Alexandre Poço quis saber quantas camas novas estão previstas para este ano. A ministra Elvira Fortunato começou por dizer que ainda este ano letivo o Governo prevê disponibilizar 1.216 novas camas.

“Desde o início do ano letivo estão disponíveis 15.073 camas, e as requalificações que estão em execução, temos previsto para este ano letivo ter pelo menos 1.216 camas livres, e este valor ainda pode aumentar”, respondeu a ministra da Ciência e do Ensino Superior. O secretário de Estado, Pedro Teixeira, acrescentou mais tarde que estas camas “são na sua maioria novas camas”.

O tema atravessou todas as intervenções dos partidos da oposição. O BE, o PCP e o PAN questionaram a equipa do ministério sobre se os estudantes deslocados que estão em casas arrendadas sem contrato de arrendamento iriam beneficiar do apoio às rendas, mas a resposta foi negativa.

"Caso os alunos não tenham recibo, não há forma de essa despesa ser regularizada", disse Elvira Fortunato, em resposta ao PCP.

Governo não compactua com evasão fiscal

No próximo ano, os estudantes universitários sem bolsa, mas de famílias com baixos rendimentos, também vão receber apoio para o alojamento, uma medida prevista na proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023.

Para receberem esse apoio, os estudantes precisam, no entanto, de apresentar um comprovativo, deixando de fora aqueles que estão no mercado de arrendamento paralelo, sem contrato nem recibo de renda.

Perante a insistência do Bloco de Esquerda, o secretário de Estado do Ensino Superior disse que o Governo não pode compactuar com a evasão fiscal.