Estado “não consegue fixar” médicos de família no SNS

O presidente da Associação de Médicos Portuguesa de Saúde Geral e Familiar, Nuno Jacinto, diz que o problema em Portugal não é a falta de formação de médicos de família, mas passa pela incapacidade de os fixar no Serviço de Nacional de Saúde.

Jacinto explica à Renascença que a grande dificuldade que tem acontecido em Portugal nos últimos anos não tem sido o número de especialistas que conseguimos formar em cada ano, “porque esse tem andado muito acima dos 450, em torno dos 500 por ano”.

A questão fundamental, sustenta, “tem sido a incapacidade que tem havido por parte da tutela em fixar os recém-especialistas, jovens médicos de família ao nível do SNS”.

“Não basta abrir vagas para o internato, é importante sabermos o que fazer com esses colegas quando acabarem essa especialidade. É importante que lhes demos as condições para que possam ficar a trabalhar no SNS, onde efetivamente são necessários”, justifica.