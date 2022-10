Portalegre. Possíveis faltas de água em vários concelhos devido ao mau tempo

A Águas do Vale do Tejo alertou este domingo para possíveis faltas de água nos concelhos de Gavião, Nisa, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Ponte de Sor e Avis, na sequência das condições climatéricas adversas registadas durante a madrugada.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa Águas do Vale do Tejo revelou que a Estação de Tratamento de Águas (ETA) de Póvoa e Meadas foi afetada pelas condições climatéricas adversas, ocorridas na madrugada deste domingo, alertando para possíveis "perturbações no abastecimento de água", em diversos concelhos do distrito de Portalegre.

A empresa indicou que na sequência das condições climatéricas adversas, que tiveram como consequência "diversas descargas elétricas" que afetaram os equipamentos de captação de água associados à ETA de Póvoa e Meadas, "haverá condicionamentos às respetivas capacidades até segunda-feira".

"Não obstante a Águas do Vale do Tejo ter desenvolvido, de imediato, todos os esforços para a rápida resolução desta situação, esta não se encontra ainda regularizada, pelo que alertamos para eventuais perturbações no abastecimento aos municípios de Gavião, Nisa, Crato, Alter do Chão, Fronteira, Ponte de Sor e Avis", adiantou a empresa.

A situação está a ser acompanhada, segundo a empresa, "esperando a rápida resolução da avaria existente e acionar medidas alternativas que minimizem, durante este período, os impactos no abastecimento de água às populações".

A empresa "lamenta os incómodos" e "agradece a colaboração dos municípios", nomeadamente na "suspensão de todos os consumos não essenciais" e na articulação com os serviços operacionais da Águas do Vale do Tejo.

A empresa solicita ainda à população desta região, que durante este período, minimize os consumos, contribuindo assim para que as reservas de água existentes em cada um dos municípios se prolonguem pelo "maior tempo possível", garantindo assim "água para as necessidades essenciais".